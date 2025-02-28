Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, каким получился проект.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: gebruederthonetvienna.com Фото: gebruederthonetvienna.com

Если честно, у меня есть легкая аллергия на все, в названии или описании чего есть слово «хипстер». Тем не менее о новом Hipsters Hotel в Салониках могу сказать только хорошее, по крайней мере, про интерьеры. Чтобы оценить сервис, нужно в отеле пожить. Открывшаяся в конце 2024 года гостиница расположена в историческом здании, построенном в 1925 году по проекту Жака Моше. Отель — это 17 номеров, каждый со своим неповторяющимся оформлением и дизайн-объектами. К нему прилагается бар, который претендует стать модным местом города. Ну а так же, как часто это бывает в подобных проектах, в публичных пространствах планируют постоянно проводить выставки, сделав их пристанищем современного искусства.

Выглядит все на картинках очень красиво. Кроме того, по ним видно, что на интерьерах решили не экономить и сочетать искусство и дизайн-объекты с хорошей и дорогой мебелью солидных производителей, что приятно. Так, например, во всех помещениях можно видеть, прежде всего, знаменитые стулья фирмы Thonet. Это большой плюс, потому что нередко в том, что называется «бутик-отель» или «дизайн-отель», пытаются хорошую комфортную мебель заменить чем-то модненьким, а еще хуже — подделками. Здесь стоят оригиналы, рапортует об этом сам Thonet, рассказывая о проекте. В общем выглядит все крайне достойно. Осталось понять, как это будет функционировать, потому что сервис в отеле все-таки важнее красивых интерьеров.

Анна Минакова