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Трех иностранцев выдворят после полицейского рейда в Нижнем Новгороде

Полиция провела рейд в Канавинском районе Нижнего Новгорода на предмет нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Полицейские проверили 87 иностранцев, в отношении девяти из них составили протоколы об административных нарушениях. В их числе нарушение правил въезда в РФ, работа без разрешения или патента, а также отсутствие документов, подтверждающих право проживания в России.

Всех нарушителей оштрафуют, трех иностранцев выдворят за пределы РФ, добавили в МВД.

Владимир Зубарев