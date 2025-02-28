Трех иностранцев выдворят после полицейского рейда в Нижнем Новгороде
Полиция провела рейд в Канавинском районе Нижнего Новгорода на предмет нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Полицейские проверили 87 иностранцев, в отношении девяти из них составили протоколы об административных нарушениях. В их числе нарушение правил въезда в РФ, работа без разрешения или патента, а также отсутствие документов, подтверждающих право проживания в России.
Всех нарушителей оштрафуют, трех иностранцев выдворят за пределы РФ, добавили в МВД.