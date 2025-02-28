Отрицательная динамика продаж новостроек в январе подтвердила сдвиг в сторону вторичного рынка. Это связано с завершением действия льготных ипотечных программ, которые ранее поддерживали спрос. Рост ключевой ставки, инфляция и изменения в поведении покупателей сформировали новые тренды, которые могут определить развитие отрасли на ближайшие годы. В 2025-м в крае главными драйверами рынка станут высокая ключевая ставка, растущий интерес к вторичному рынку и индивидуальному жилищному строительству (ИЖС), уверен директор Ставропольской региональной дирекции банка «Кубань Кредит» Дмитрий Лисицын.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из личного архива спикера Фото: из личного архива спикера

«Пока ключевая ставка остается выше исторических значений (сегодня, напомню, это 21%), многие потенциальные покупатели предпочитают сохранять средства на вкладах, получая гарантированный доход. Это сдерживает спрос на ипотечные кредиты и недвижимость в целом.

Банк России уже скорректировал прогнозы по росту ипотечного кредитования в сторону снижения: ожидается, что рост составит 3-8% вместо ранее прогнозируемых 8-13%. Это отражает общую осторожность как со стороны заемщиков, так и со стороны кредиторов. В то же время вторичный рынок и ИЖС демонстрируют устойчивый рост. Например, спрос на сельскую ипотеку в 2024 году был высоким. И в 2025-м интерес к этой программе продолжает расти.

Отрицательная динамика продаж новостроек в январе подтвердила сдвиг в сторону вторичного рынка. Так, объемы продаж нового жилья в сегменте «комфорт» упали на 23% год к году. Это во многом связано с завершением действия льготных ипотечных программ, которые ранее поддерживали спрос. Ставропольский край – не исключение.

Кроме того, выделю еще несколько важных трендов: высокая инфляция, снижение покупательской способности, увеличение доли семейной ипотеки и рассрочек в продажах, а также влияние покупательской способности на проекты и планировки домов.

В этих условиях эксперты прогнозируют небольшой рост цен на жилье в 2025 году. Причем стоимость вторичной недвижимости будет увеличиваться быстрее, чем на первичном рынке. При этом объем ввода жилья в регионе не снизится: местные застройщики планируют сдать на 12% больше объектов, чем в 2024 году.

В 2025 году рынок недвижимости Ставрополья будет развиваться под влиянием макроэкономических факторов и изменений в поведении покупателей. Рост интереса к вторичному рынку и ИЖС, а также увеличение доли сделок с рассрочкой свидетельствуют о том, что рынок адаптируется к новым условиям. Но дальнейшая динамика будет зависеть от изменений ключевой ставки, уровня инфляции и восстановления покупательской способности населения».