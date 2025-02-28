ОДСК хочет построить под Орлом и в Липецке две высотки за 2,3 млрд рублей

Орловская ГК «Объединенная домостроительная корпорация» (ОДСК) Александра Рогачева заявила проекты двух высоток общей стоимостью 2,3 млрд руб. Первая из них может появиться в примыкающем к Орлу округе и стать продолжением ЖК «Образцовый квартал», а вторая планируется в Липецке как продолжение ЖК «Геометрия». Это следует из опубликованных в феврале проектных деклараций.

ЖК «Образцовый квартал» запланирован в деревне Образцово Орловского округа. В рамках него уже строится 18-этажка, которую ОДСК планирует ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2025 года. Новый проект предполагает возведение 17-этажного дома за 1 млрд руб.

Трехподъездный МКД должен появиться на участке в собственности ГК площадью 17,3 тыс. кв. м. Площадь самого здания составит 19,2 тыс. кв. м, под жилые помещения в нем отведено 13,9 тыс. кв. м. В доме обустроят 237 квартир: 109 однокомнатных, 66 двухкомнатных и 62 трехкомнатные. На придомовой территории запланированы шесть спортивных площадок, две детских и одна контейнерная. Собственного паркинга не будет, но возле высотки расположится 61 гостевое машино-место.

В Липецке ОДСК хочет построить 19-этажный дом «Призма», который станет частью ЖК «Геометрия» на улице Минской. Предварительная стоимость строительства составляет 1,3 млрд руб.

В рамках этого проекта планируется построить трехподъездный дом общей площадью 21,2 тыс. кв. м на арендованном участке на 13,6 тыс. кв. м. Жилая площадь здания составит 14,1 тыс. кв. м. Оно рассчитано на 270 квартир (144 однокомнатные, 108 двухкомнатных и 18 трехкомнатных).

На придомовой территории разместятся детская и спортивная площадки, а также площадка для сбора мусора. Собственный паркинг не предусмотрен, однако на придомовой территории и вне нее будет расположено 39 и 177 гостевых машино-мест соответственно.

Ввод обоих МКД в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2026 года, выдача ключей — на 31 марта 2027-го. Квартиры будут продавать с помощью эскроу-счетов.

ЖК «Геометрия» в Липецке ОДСК заявила еще в 2022 году. Планировалось, что в него войдет 14 домов почти на 8 тыс. жителей. Участники рынка оценивали стоимость проекта в 14 млрд руб.

Подробнее об этом проекте — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова