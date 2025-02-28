Бастрыкин поручил завести дело после вспышки инфекции в отеле на Тургояке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту массового заболевания постояльцев отеля «Фонград» в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Руководителю регионального управления СКР Алексею Колбасину поручено доложить об установленных обстоятельствах по ситуации.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», накануне, 27 февраля, сотрудники СУ СК России по Челябинской области начали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление), по информации о вспышке инфекционного заболевания в отеле, расположенном на берегу озера Тургояк. За медицинской помощью обратились 11 человек, в том числе восемь детей в возрасте от одного года до 14 лет. Они жаловались на тошноту, рвоту и повышенную температуру тела. Госпитализация не понадобилась.