В Орловской области ищут подрядчиков для ремонта дорог за 1,8 млрд рублей

Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области объявил три открытых конкурса, чтобы выбрать подрядчиков для ремонта автодорог регионального и межмуниципального значения в Должанском, Колпнянском, Ливенском, Новодеревеньковском, Сосковском, Кромском, Дмитровском, Мценском, Залегощенском, Корсаковском, Мценском районах и Орловском муниципальном округе. Общая сумма начальных цен контрактов достигает 1,8 млрд руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Источник финансирования во всех случаях — областной бюджет. Согласно конкурсной документации, подрядчики должны будут заменить дорожное полотно, основание дорожной одежды, нижний и верхний слой покрытия, укрепить обочины и выполнить другие необходимые работы.

Первый контракт предполагает ремонт 52,5 км автодорог до 15 октября этого года. Начальная цена — 1,1 млрд руб. Заявки на участие в конкурсе можно подавать до 14 марта. Итоги будут подведены 19 марта.

Во втором случает идет речь о ремонте 9,8 км. Срок выполнения работ — тот же. Начальная цена — 365,8 млн руб. Сроки подачи заявок и подведения итогов — те же.

В третьем конкурсе выбирают подрядчика для ремонта 13,5 км до 29 августа. Начальная цена — 277 млн руб. Заявки можно подавать до 17 марта, итоги подведут 20 марта.

Тем временем в Липецкой области ищут подрядчиков для содержания дорог за 3,5 млрд руб.

Юрий Голубь