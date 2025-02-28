На ремонт общежития колледжа в Уфе направят до 105 млн рублей

Башкирский колледж сварочно-монтажного и промышленного производства на конкурсе 10 марта выберет подрядчика капитального ремонта общежития на улице Спартака,13 в Уфе, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 105,42 млн руб., он будет оплачен из федерального (87,06%) и республиканского (12,94%) бюджетов.

Работы необходимо завершить до 28 августа. Подрядчик должен в том числе отремонтировать фасады, оштукатурить здание изнутри, заменить оконные блоки, водопроводные трубы.

Как сообщал «Ъ-Уфа», Башкирский колледж сварочно-монтажного и промышленного производства на аукционе 17 марта планирует выбрать поставщика оборудования для оснащения образовательно-производственного центра. Начальная цена контракта составляет 90,5 млн руб., он будет оплачен за счет федерального гранта.

Майя Иванова