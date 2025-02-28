На Ставрополье при пожаре в автосервисе сгорели 6 машин

В селе Юца Предгорного района Ставропольского края во время пожара в автосервисе сгорели шесть автомобилей, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Ставропольского края Фото: МЧС Ставропольского края

Пламя вспыхнуло в гараже во время работ. Хозяин мастерской сразу вызвал дежурную бригаду огнеборцев. Пожар охватил площадь в 150 кв. м. По сообщениям спасателей, никто не пострадал.

Сейчас проводится ведомственная проверка. На месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории, чтобы выяснить точную причину пожара.

Николай Аксенов