В Башкирии планируют увеличить взносы на капремонт более чем на 60%

В Башкирии планируют увеличить минимальный размер взноса на капитальный ремонт в многоквартирных домах. Проект соответствующего постановления, разработанный региональным министерством жилищно-коммунального хозяйства, опубликован для антикоррупционной экспертизы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Размер взноса для собственников на 2025 год планируется установить на уровне 12,5 руб. за 1 кв. м площади помещения в многоквартирных домах до шести этажей и 13,2 руб. — для домов выше шести этажей. В 2026 и 2027 годах он будет проиндексирован с учетом инфляции, говорится в проекте постановления.

В предыдущий раз минимальный размер взноса пересматривался в январе 2023 года. Тогда он был установлен на уровне 7,46 руб. для домов до шести этажей и 8,1 руб. для домов с большей этажностью. Таким образом, плата за капремонт в 2025 году увеличится более чем на 67% для домов до шести этажей и почти на 63% для более высоких зданий.

Наталья Балыкова