На следующей неделе, 5 марта, в Татарстане будет проведена плановая проверка систем оповещения с запуском сирен. Информация опубликована в официальном приложении МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 5 марта в Татарстане проведут проверку систем оповещения

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ 5 марта в Татарстане проведут проверку систем оповещения

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

«Просим сохранять спокойствие», — говорится в сообщении.

Последний раз проверка систем оповещения в Казани проводилась в октябре. Тогда жители могли услышать звуковой сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» и сирену.

Артём Дергунов