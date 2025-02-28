5 марта в Татарстане проведут проверку систем оповещения
На следующей неделе, 5 марта, в Татарстане будет проведена плановая проверка систем оповещения с запуском сирен. Информация опубликована в официальном приложении МЧС России.
5 марта в Татарстане проведут проверку систем оповещения
Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ
«Просим сохранять спокойствие», — говорится в сообщении.
Последний раз проверка систем оповещения в Казани проводилась в октябре. Тогда жители могли услышать звуковой сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» и сирену.