Bloomberg: западные инвесторы заинтересовались российскими активами

Многие западные инвесторы ищут возможности инвестировать в российские активы, пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов, в том числе партнера американской юридической фирмы Morgan, Lewis & Bockius Григория Мариничева. По его словам, появление некоторой вероятности снятия санкций с России повысило интерес к российским активам. Так как их невозможно сейчас покупать напрямую, некоторые трейдеры покупают акции United Co. Rusal International, которые торгуются на Гоконгской бирже (они выросли на 75%), или Raiffeisen Bank International, у которого есть подразделение в России (его акции показали рост на 35%). Курс рубля к доллару с начала года повысился на 15%.

При этом, как отмечает Bloomberg, далеко не все эксперты считают снятие санкций и возвращение западных инвестиций в Россию слишком вероятным — некоторые считают, что на то, чтобы в Россию снова начали инвестировать, уйдут годы. По мнению управляющего активами британской инвесткомпании Abrdn Кирана Кертиса, вероятность отмены санкций мала, хотя с учетом позиции Дональда Трампа исключать этого нельзя.

Чьи акции выросли сильнее всего на американо-российских контактах — в материале «Сделки в переговорном режиме».

Яна Рождественская