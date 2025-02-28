Нелегальную свалку строительных отходов нашли в Балахнинском округе

Сотрудники минэкологии Нижегородской области с представителями управления Россельхознадзора и полиции проверили информацию о нелегальном сбросе отходов у деревни Ватагино в Балахнинском округе. Там нашли незаконную свалку строительных отходов, сообщили в министерстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На свалку депутатам областного заксобрания пожаловались местные жители, сообщения передали в минэкологии. Участок, на который сваливали мусор, относится к категории земель сельхозназначения, туда свозили отходы IV класса опасности, оставшиеся после сноса здания в Балахне.

Во время проверки с поличным был задержан водитель грузовика, который привез отходы. Автомобиль поместили на спецстоянку.

Владимир Зубарев