Минэкономразвития назвало главные риски для экономики в 2025 году

Замминистра экономического развития Полина Крючкова оценила главные вызовы для российской экономики в текущем году. Они связаны со сжатием инвестиционной активности и рынком труда. Об этом госпожа Крючкова заявила в интервью «Ведомостям».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полина Крючкова

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Полина Крючкова

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Вызов на рынке труда связан с тем, насколько жестко он ограничивает расширение производства и инвестиций, пояснила замминистра. Основным фактором, ограничивающим расширение предложения, остается дефицит кадров. «Если крупная компания перестает инвестировать, то по цепочке снижается спрос на всю продукцию»,— сказала Полина Крючкова, комментируя риск сжатия инвестиционного спроса. Замедление спроса со стороны населения и бизнеса может потенциально создать риски финансовой устойчивости предприятий.

Кроме того, сохраняется вероятность повышенной волатильности курса рубля. «Когда курс ходит туда-сюда на 10 руб., это и создает неопределенность для бизнеса»,— добавила госпожа Крючкова. По ее мнению, от рисков рецессии защищает политика ЦБ и бюджетная — со стороны правительства.

27 февраля глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что на рынке труда перестала нарастать напряженность, однако устойчивость этих тенденций еще предстоит оценить.

По оценкам аналитиков, в 2025 году будет наблюдаться замедление темпов роста экономики. Ее стимулирование экономики может быть сопряжено с разгоном инфляции.

Подробнее — в материале «Ъ» «Прежде чем спорить, давайте считать».