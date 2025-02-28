Прокуратура начала проверку после пожара на стройплощадке школы в Ноябрьске

Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) организовала проверку после пожара на стройке школы на 1,2 тыс. мест в Ноябрьске, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа Фото: Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа

Инцидент произошел 26 февраля в восьмом микрорайоне города, где огонь был оперативно потушен пожарными. Проверка показала, что никто не пострадал, а существенного вреда имуществу причинено не было — предварительно установлено, что пожар мог быть вызван эксплуатацией электроприборов. На место выезжал исполняющий обязанности прокурора Ноябрьска Артем Гордин, он также провел рабочее совещание с представителями подрядчика и заказчика. По факту возгорания прокуратура начала проверку соблюдения противопожарных требований на объекте.

Ранее в Ноябрьске прокуратура организовала проверку после возгорания в общежития вахтовиков СВУ №7. По информации МЧС Ямала, во время проливки и разборки сгоревших конструкций был обнаружен погибший.

Ирина Пичурина