В Самаре депутаты готовы добиваться восстановления Дмитрия Холина в губдуме через суд

Группа депутатов Самарской губернской думы предложила восстановить Дмитрия Холина в качестве регионального парламентария. Этот статус он утратил, когда перешел на пост вице-губернатора. Об этом сообщил депутат губдумы от фракции ЛДПР Александр Степанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Мы вместе с коллегами уверены, что было бы справедливо восстановить Дмитрия Владимировича Холина как участника специальной военной операции, добровольца, который мог бы получить бронь как председатель комитета по регламенту Самарской губернской думы»,— говорится в сообщении.

Александр Степанов отмечает, что в настоящее время состав регионального парламента неполный. На сегодняшний день в Самарской губернской думе меньше 50 депутатов, что «делает это восстановление еще более целесообразным», убежден парламентарий.

Депутаты уже направляли аналогичные обращения в избирательную комиссию Самарской области, но она направила их в прокуратуру. В свою очередь контрольный орган дал отрицательное заключение, так как не нашел правовых оснований для восстановления Дмитрия Холина. Теперь парламентарии готовы отстаивать свою точку зрения в суде, резюмировал Александр Степанов.

В январе текущего года стало известно о том, что Дмитрий Холин попросил восстановить его в качестве депутата регионального парламента. Соответствующее обращение он направил на имя председателя самарской губдумы Геннадия Котельникова.

Дмитрий Холин был депутатом Самарской губернской думы во время мобилизации на СВО. Это давало ему право на отсрочку, однако парламентарий не воспользовался им. Будучи майором запаса, Дмитрий Холин был принят на должность начальника отделения боевой подготовки 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии, дислоцированной в поселке Рощинский Волжского района Самарской области.

В тот период господин Холин сохранил мандат парламентария, однако стал депутатом на непостоянной основе. Пятого февраля 2024 года Дмитрий Холин был досрочно уволен приказом врио командующего 2-й гвардейской общевойсковой армии на основании рапорта самого военнослужащего о переходе на работу в правительство Самарской области и ходатайства председателя губдумы Геннадия Котельникова о досрочной демобилизации майора Холина «для решения оперативных задач государственного значения». В приказе говорилось, что господин Холин уволен на основании п. «г» ч. 3 ст. 51 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», согласно которому основанием для досрочного увольнения является наделение военнослужащего полномочиями губернатора или сенатора.

Однако в конце февраля 2024 года губдума по представлению прежнего губернатора Самарской области Дмитрия Азарова согласовала кандидатуру Дмитрия Холина на должность вице-губернатора, возглавляющего администрацию главы области и курирующего внутриполитический блок регионального правительства. После этого его депутатские полномочия были досрочно прекращены.

Георгий Портнов