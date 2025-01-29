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Дмитрий Холин попросил вернуть его в Самарскую губернскую думу

Бывший парламентарий и экс-вице-губернатор — руководитель администрации Самарской области Дмитрий Холин попросил восстановить его в качестве депутата губернской думы. Соответствующее обращение он направил на имя председателя губдумы Геннадия Котельникова. Об этом говорится в ответе руководителя аппарата областного парламента Андрея Калакутского на обращение депутата Натальи Бобровой.

Дмитрий Холин

Дмитрий Холин

Фото: http://sonko.samregion.ru

Дмитрий Холин

Фото: http://sonko.samregion.ru

Дмитрий Холин был депутатом Самарской губернской думы в период мобилизации на СВО. Это давало ему право на отсрочку, однако парламентарий не воспользовался им. Будучи майором запаса, Дмитрий Холин был принят на должность начальника отделения боевой подготовки 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии, дислоцированной в поселке Рощинский Волжского района Самарской области.

В тот период господин Холин сохранил мандат парламентария, однако стал депутатом на непостоянной основе. Пятого февраля 2024 года Дмитрий Холин был досрочно уволен приказом врио командующего 2-й гвардейской общевойсковой армии на основании рапорта самого военнослужащего о переходе на работу в правительство Самарской области и ходатайства председателя губдумы Геннадия Котельникова о досрочной демобилизации майора Холина «для решения оперативных задач государственного значения». В приказе говорилось, что господин Холин уволен на основании п. «г» ч. 3 ст. 51 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», согласно которому основанием для досрочного увольнения является наделение военнослужащего полномочиями губернатора или сенатора.

Однако в конце февраля 2024 года губдума по представлению прежнего губернатора Самарской области Дмитрия Азарова согласовала кандидатуру Дмитрия Холина на должность вице-губернатора, возглавляющего администрацию главы области и курирующего внутриполитический блок регионального правительства. После этого его депутатские полномочия были досрочно прекращены.

В апреле был издан новый приказ о том, что досрочное увольнение майора Холина не соответствует федеральному законодательству, так как речь не идет о наделении его полномочиями губернатора или сенатора. После этого Дмитрий Холин подтвердил, что возвращается на военную службу, при этом некоторое время за ним сохранялся пост вице-губернатора.

В ноябре действующий губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что Дмитрия Холина освободят от должности вице-губернатора — руководителя администрации Самарской области. В итоге этот пост занял Дмитрий Яковлев.

Георгий Портнов

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