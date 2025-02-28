Верховный суд Марий Эл подтвердил запрет на самовольно созданную посадочную площадку
Верховный суд Марий Эл признал доводы транспортного прокурора обоснованными по факту незаконного создания взлетно-посадочной полосы на сельскохозяйственных землях в районе деревни Новое Широково Люльпанского сельского поселения. Об этом сообщает пресс-служба Марийской транспортной прокуратуры.
Медведевский районный суд ранее удовлетворил требования транспортного прокурора о прекращении эксплуатации данной площадки для воздушных судов, не задействованных в сельхозработах.
Землевладелец попытался оспорить данное решение путем подачи апелляции в Верховный суд республики.
Высшая судебная инстанция региона подтвердила правомерность позиции транспортной прокуратуры, оставив в силе решение нижестоящего суда и отклонив жалобу заявителя.
Прокуратура осуществляет надзор за исполнением вынесенного судебного вердикта.