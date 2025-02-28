Верховный суд Марий Эл подтвердил запрет на самовольно созданную посадочную площадку

Верховный суд Марий Эл признал доводы транспортного прокурора обоснованными по факту незаконного создания взлетно-посадочной полосы на сельскохозяйственных землях в районе деревни Новое Широково Люльпанского сельского поселения. Об этом сообщает пресс-служба Марийской транспортной прокуратуры.

Медведевский районный суд ранее удовлетворил требования транспортного прокурора о прекращении эксплуатации данной площадки для воздушных судов, не задействованных в сельхозработах.

Землевладелец попытался оспорить данное решение путем подачи апелляции в Верховный суд республики.

Высшая судебная инстанция региона подтвердила правомерность позиции транспортной прокуратуры, оставив в силе решение нижестоящего суда и отклонив жалобу заявителя.

Прокуратура осуществляет надзор за исполнением вынесенного судебного вердикта.

Артём Дергунов