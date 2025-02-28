В Казани задержали мужчину, который пытался забрать из тайника наркотики

В Советском районе Казани задержали мужчину, который пытался забрать закладку с синтетическим наркотиком. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Республике Татарстан.

Ночью, во время патрулирования на улице Сибирский тракт, росгвардейцы обнаружили мужчину, который искал что-то за деревьями. Заметив полицию, он бросил на землю пакетик с неизвестным порошком, который при досмотре оказался синтетическим наркотиком. Задержанный рассказал, что приобрел запрещенное вещество в интернете и приехал, чтобы забрать его.

Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, изготовление, переработка наркотических средств».

Дарья Сайфиева