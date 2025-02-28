Восемь судей Свердловской области приняли присягу

В Екатеринбурге 28 февраля в Свердловской областном суде присягу приняли трое федеральных и пятеро мировых судей разных судов региона, сообщили в пресс-службе облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда

Первые мантии получили судья Артемовского городского суда Гузель Гарифьянова, судья Ленинского районного суда Екатеринбурга Евгения Захаренко и судья Талицкого районного суда Василий Ставров — ранее они работали помощниками судей в судах Свердловской области и были назначены судьями указом президента от 21 февраля.

Несколько мировых судей были назначены на трехлетний срок полномочий постановлениями областного заксобрания от 3 декабря 2024 года и 25 февраля 2025 года:

Анна Базарова — мировой судья судебного участка № 6 Ленинского судебного района в Нижнем Тагиле;

Елена Ванчугова — мировой судья судебного участка № 2 Академического судебного района;

Виктория Удод — мировой судья судебного участка № 2 Сысертского судебного района;

Елена Казанцева — мировой судья судебного участка № 7 Дзержинского судебного района;

Анастасия Фетисова — мировой судья судебного участка № 2 Первоуральского судебного района.

Напомним, в Екатеринбурге 19 февраля состоялось торжественное открытие нового здания Академического районного суда. Это первый в истории современной России новый районный суд — он начал работу 28 февраля.

Ирина Пичурина