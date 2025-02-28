На Кубани 235 млн рублей направят на реализацию промышленных проектов

Фонд развития промышленности Краснодарского края утвердил льготные займы на сумму около 235 млн руб. для пяти региональных промышленных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По итогам прошлого года проекты промышленной сферы заняли первое место в структуре инвестиционного портфеля Кубани. Производители региона реализуют 35 проектов по созданию новых и модернизации действующих предприятий с общим объемом планируемых инвестиций более 1,2 трлн руб. из 4 трлн руб. всех капиталовложений в экономику края.

«Льготные займы Фонда развития промышленности региона позволят ускорить срок реализации проектов, создать либо нарастить линейки кубанской промышленной продукции»,— сообщил министр промышленной политики края Дмитрий Хмелько.

По программе «Проекты развития (краевое финансирование)» одобрены четыре займа на общую сумму свыше 218,5 млн руб. Среди получателей — армавирское научно-производственное объединение «Роботизированные системы автоматики и телемеханики», выпускающее комплектующие для железнодорожного транспорта, краснодарские компании «АнВ-пласт» (производство подоконников и листов ПВХ) и «Кубань-Папир» (санитарно-гигиеническая бумажная продукция), а также предприятие «АЭРО-ПРО» из Северского района, производящее бытовую химию.

Кроме того, экспертный совет одобрил заем в размере более 16 млн руб. для мебельной компании «Омега» из Курганинского района по программе «Приоритет». В линейке продуктов 13 программ льготного заемного финансирования. Как отметил директор Фонда развития промышленности региона Дмитрий Цаплев, средства предоставляются по ставкам от 0,1 до 4% годовых.

В 2025 году Фонд развития промышленности края докапитализирован до 10 млрд руб. Также расширены условия программ «Проекты развития (краевое финансирование)» и «Пищевик».

Алина Зорина