Северная железная дорога увеличила число станций для отправки контейнерных поездов в 2024 году
На Северной железной дороге в 2024 году расширен перечень станций отправления контейнерных поездов. В него вошли Галич и Шарья в Костромской области, Печаткино и Вохтога в Вологодской области. С их учетом сейчас на Северной магистрали открыто 26 станций для отправки таких составов. Всего за прошлый год было отправлено более 1,6 тыс. контейнерных поездов.
Фото: Пресс-служба СЖД
«Работая с грузовладельцами, мы учитываем все современные тренды, один из которых – контейнеризация грузов. В условиях роста контейнерных перевозок расширяем сеть ускоренных и прямых маршрутов, в том числе со станций, откуда ранее такие поезда не отправляли»,— отметил начальник СЖД Рашид Сайбаталов.
В контейнерных поездах перевозили пиломатериалы и продукцию деревообработки, бумажную продукцию, минеральные и химические удобрения, продукцию нефтепромышленности. Грузы отправлены в порты Санкт-Петербурга для дальнейшего экспорта, на станции назначения на Дальнем Востоке, Северном Кавказе, в Восточной Сибири.
Наибольшее количество контейнерных поездов отправлено за прошлый год из Архангельской области – 685. В том числе со станции Соломбалка производились отправки «арктических экспрессов» с контейнерами, доставленными в Россию по Северному морскому пути.
Из Республики Коми отправлено 534 контейнерных поезда. Со станций в Вологодской области – 320 поездов. Отправка из Костромской области увеличена почти вдвое – отправлено 60 составов с четырех станций, две из которых были впервые открыты для отправок контейнеров составами. Из Ярославской области со станции Приволжье отправлено 45 контейнерных поездов на экспорт в Китай с увеличением к прошлому году более чем в два раза.
ОАО «РЖД» — филиал Северная железная дорога
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