Северная железная дорога увеличила число станций для отправки контейнерных поездов в 2024 году

На Северной железной дороге в 2024 году расширен перечень станций отправления контейнерных поездов. В него вошли Галич и Шарья в Костромской области, Печаткино и Вохтога в Вологодской области. С их учетом сейчас на Северной магистрали открыто 26 станций для отправки таких составов. Всего за прошлый год было отправлено более 1,6 тыс. контейнерных поездов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СЖД Фото: Пресс-служба СЖД

«Работая с грузовладельцами, мы учитываем все современные тренды, один из которых – контейнеризация грузов. В условиях роста контейнерных перевозок расширяем сеть ускоренных и прямых маршрутов, в том числе со станций, откуда ранее такие поезда не отправляли»,— отметил начальник СЖД Рашид Сайбаталов.

В контейнерных поездах перевозили пиломатериалы и продукцию деревообработки, бумажную продукцию, минеральные и химические удобрения, продукцию нефтепромышленности. Грузы отправлены в порты Санкт-Петербурга для дальнейшего экспорта, на станции назначения на Дальнем Востоке, Северном Кавказе, в Восточной Сибири.

Наибольшее количество контейнерных поездов отправлено за прошлый год из Архангельской области – 685. В том числе со станции Соломбалка производились отправки «арктических экспрессов» с контейнерами, доставленными в Россию по Северному морскому пути.

Из Республики Коми отправлено 534 контейнерных поезда. Со станций в Вологодской области – 320 поездов. Отправка из Костромской области увеличена почти вдвое – отправлено 60 составов с четырех станций, две из которых были впервые открыты для отправок контейнеров составами. Из Ярославской области со станции Приволжье отправлено 45 контейнерных поездов на экспорт в Китай с увеличением к прошлому году более чем в два раза.

ОАО «РЖД» — филиал Северная железная дорога