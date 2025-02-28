Башкирия не освоила 29% бюджетных средств на федеральные программы и нацпроекты

По итогам 2024 года Башкирия получила из федерального бюджета 172,8 млрд руб. для реализации государственных и целевых программ, федеральной адресной инвестиционной программы и национальных проектов на территории региона. Это составляет 83,9% от общего объема предусмотренных средств (планировалось получить 206 млрд руб.). Такие данные следуют из отчета, опубликованного министерством экономического развития республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из полученных средств в 2024 году освоено около 167 млрд руб., что составляет 81% от средств, переданных для достижения целевых показателей федеральных проектов и программ. Достичь плановых показателей удалось по 158 показателям из 180.

Для участия в федеральных программах органы исполнительной власти Башкирии направили 77 заявок для привлечения из российского бюджета 34 млрд руб., одобрены были 52 заявки на 4,45 млрд руб.

Идэль Гумеров