В Челябинской области средний размер автокредита сократился на 7% за месяц

В январе 2025 года в Челябинской области средний размер выданных кредитов на покупку автомобиля составил 1,22 млн руб. Это почти на 7% меньше, чем в декабре прошлого года, когда средняя сумма была 1,3 млн, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Средний размер автокредита снижается седьмой месяц подряд. В целом по России в январе зафиксирован минимальный показатель с начала 2024 года — 1,23 млн руб. За год средний чек сократился почти на 15%. В январе 2024 года он составлял 1,45 млн руб.

Самое серьезное сокращение среднего размера автокредита в январе по сравнению с декабрем зафиксирован в Нижегородской (-12,5%), Омской (-12,4%), Воронежской (-11,3%), Кемеровской (-10,7%) и Самарской (-10,5%) области. В некоторых регионах показатель вырос, например, на 2% в Москве, на 1,9% — в Ленинградской области, на 1,1% — в Тюменской области.