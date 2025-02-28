Розничный кредитный портфель Волго-Вятского банка Сбербанка достиг 1,7 трлн рублей

На 1 января 2025 года розничный кредитный портфель Волго-Вятского банка Сбербанка составил около 1,7 трлн руб., что на 10% больше, чем на начало 2024 года. Портфель жилищных кредитов достиг 1,1 трлн руб., увеличившись на 8%, а портфель потребительских кредитов составил 373 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В прошлом году жителям было выдано 78 тыс. жилищных кредитов на общую сумму 252 млрд руб., при этом почти 70% выдач пришлось на программы с господдержкой. Объем оформленных потребительских кредитов в 2024 году составил 260 млрд руб., пик выдач пришелся на май.

По итогам года портфель пассивов физических лиц продемонстрировал значительный рост, достигнув на 1 января 2025 года отметки в 2,1 трлн руб.

«В прошлом году мы отметили переход к сберегательной модели поведения среди наших клиентов, что было связано с привлекательной доходностью вкладов. В ответ на изменение ключевой ставки мы оперативно корректировали предложения по депозитам, что способствовало увеличению портфеля пассивов на 21% с начала 2024 года. Сегодня всё больше клиентов предпочитают удобство дистанционного обслуживания: 90% потребительских кредитов и почти 70% вкладов наши клиенты открыли онлайн»,– сказал председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Александр Анащенко.