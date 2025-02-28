В Прикамье начальнику строительства центра Wildberries готовы платить 250 тыс. рублей

Компания Wildberries ведет поиск сотрудников для строительства логистического комплекса в деревне Устиново Пермского края. Согласно объявлению на сайте по поиску работы hh.ru, на вакансии руководителя стройки предлагается заработная плата от 250 тыс. руб. в месяц. Первым на это обратил внимание портал Ura.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: www.wildberries.ru Фото: www.wildberries.ru

Согласно объявлению, требования к общему стажу в строительстве к начальнику объекта — не менее 8-10 лет. В обязанности руководителя входят выполнение графиков производства работ, организация материально-технического обеспечения, контроль технической документацией и взаимодействие с подрядчиками. Также компании требуется инженер ПТО с зарплатой от 130 тыс. руб. в месяц.

Напомним, планы строительства логистического центра в Устиново были анонсированы в 2023 году. Тогда же проект получил статус приоритетного инвестиционного. Компания обязалась вложить в возведение объекта 8,5 млрд руб. Строительство планировалось завершить в 2027 году, однако позже срок перенесли на 2028 год. Общая площадь объекта составит 170 тыс. кв. м, он будет включать административно-бытовую часть.

Минувшим летом столичное ООО «РВБ» стало новым владельцем участка под будущим центром. Ранее объект принадлежал ООО «Вайлдберриз». ООО «РВБ» является совместным предприятием ООО «Вайлдберриз» (принадлежит 65% уставного капитала) и ООО «Стинн» (35% уставного капитала, его бенефициарами являются владельцы ГК «Russ» братья Леван и Роберт Мирзояны).

Wildberries — международный маркетплейс одежды, обуви, электроники, товаров для дома и прочей продукции. Компания была основана в 2004 году российской предпринимательницей Татьяной Бакальчук. Управляющее маркетплейсом ООО «Вайлдберриз» зарегистрировано в Подольске (Московская область).