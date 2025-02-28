Испытание временем

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о новом фильме «Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки» — чего ждать от этой истории, кому она сегодня интересна и как пережили время ее главные персонажи.

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В «Без ума от мальчишки», четвертой части франшизы «Бриджит Джонс», многое изменилось за те десять лет с тех пор, как мы в последний раз видели эту неловкую, милую героиню, сыгранную Рене Зеллвегер.

Мы все прекрасно помним, как в ранних фильмах она занятно работала в книжном маркетинге, тусовалась с друзьями, посещала вечеринки, за ней бегали симпатичные обеспеченные мужчины — одним словом, жила комфортной жизнью одинокой девушки в британской столице. В четвертом фильме с Бриджит очевидно тоже в порядке: она живет в красивом таунхаусе, всего в двух шагах от Хэмпстед-Хит (это как жить в Нью-Йорке около Центрального парка или в Москве на Патриках). Ее дети посещают местную частную школу, и образ жизни Бриджит представляет собой воплощение мечты ее матери Пэм, типичной представительницы среднего класса из средней Англии. И она достигла всего этого, выйдя замуж за мужчину, который однажды ей сказал: «Ты мне нравишься такой, какая ты есть». Идеальная жизнь, не правда ли? Однако картинка не так уж идеальна, и многое изменилось в жизни Джонс: она овдовела четыре года назад после смерти мужа Марка Дарси (Колин Ферт), и она теперь уже взрослая девочка, ей далеко за 50.

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Новый фильм — о том, как Бриджит выпутывается из своего горя, чтобы воссоединиться с миром, перестать вести затворнический образ жизни, носить невнятные наряды (да, они снова вытащили на свет ту красную пижаму с пингвинами из «Дневника»), начать очередной поиск мужчины. Что-что, а эта часть жизни Бриджит осталась неизменной. Конечно, не обошлось без курьезов — в партнеры для пробуждения от социальной спячки создатели фильма ей почему-то выбрали эмоционально неразвитого Лео Вудалла (из второй части «Белого лотоса»), однако его молодость и миловидность легко пробуждает ее либидо, и эти двое прекрасно ладят, по крайней мере на экране. Не будем спойлерить, но одним Лео (он играет Рокстера) дело не ограничилось, и наша «снова ягодка» прекрасно устроила свою жизнь. Кстати, она так же чудесно вернулась на работу на телевидение — все только ее и ждали, и возраст, и перерыв в работе не стали для этого помехой.

Чего ждали фанаты — безусловно, появление на экране Хью Гранта. (Правда, до этого мы увидели его в «Еретике», и уже было понятно, что ожидать в «Без ума».) Выглядит отлично, в хорошей форме, что не преминули использовать для его роли Дэниела Кливера: он холостяк, у него по-прежнему отношения с юными моделями, он отец 15-летнего сына, который живет отдельно с матерью, а сам Дэниел, кажется, плотно вошел в жизнь Бриджит как просто добрый хороший друг — сидит с ее детьми, поддерживает в кризисные моменты и шутит шутки про их бурное прошлое. Кстати, его антагонист Марк Дарси (Колин Ферт) тоже время от времени появляется на экране — тоже выглядит на свои, высокий статный, взрослый мужчина. Чего фанаты простить не смогли, так это его смерти и того, что его экранное время в фильме крайне ограничено.

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Однако поклонники оценят появление в фильме других граней жизни Бриджит, которые выдержали испытание временем: синие коктейли, красные дневники (точно такие же, как ей подарил когда-то Марк), кашемировые кардиганы, джинсовые куртки, короткие юбки. Кстати, художник по костюмам даже раскопала серое пальто с капюшоном, которое Бриджит носит, когда впервые встречает Дарси в буфете с индейкой-карри в первом фильме.

Трогательно выглядят посиделки повзрослевших друзей— срочная встреча как когда-то в конце 90-х, чтобы за парой бокалов дать своей подруге жизненно важный совет. Вообще, кажется, мы видим всех, кто когда-то появлялся в фильмах про Бриджит Джонс (кроме Патрика Дэмпси, что, впрочем, неудивительно — любовь фанатов за эту роль он так и не снискал).

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«Без ума от мальчишки» — это спокойный, романтичный, искренний фильм. И очень похоже, что это финальная часть саги.

Ирина Кириенко