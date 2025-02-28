В Екатеринбурге уничтожили 400 гвоздик из Эквадора из-за карантинных насекомых

Из-за обнаружения карантинных насекомых в Екатеринбурге уничтожили 400 гвоздик, выращенных в Эквадоре, сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора Фото: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора

26 февраля в аэропорт Кольцово из Киргизии ввезли 1,1 млн. срезов гвоздик, которые были выращены в Эквадоре. В ходе проверки выявлен западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Pergande). Владельцу груза было выдано уведомление о необходимости принять меры, и часть зараженных цветов была уничтожена под контролем Россельхознадзора.

Трипсы могут вызывать некрозы на растениях в виде светлых пятен или полос с четкими краями, на растениях также можно заметить экскременты трипсов в виде мелких темных скоплений точек. Это приводит к замедлению развития цветов, фруктов и овощей, и может привести к гибели растений или снижению урожайности

Напомним, в январе в международном аэропорту Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) уничтожили 122 кг фруктов, круп и орехов, которые не прошли карантинный фитосанитарный контроль на границе с РФ.

Ирина Пичурина