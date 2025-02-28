МИД КНР обвинил США в шантаже из-за угроз ввести дополнительные пошлины

МИД КНР обвинил США в давлении и шантаже из-за угроз ввести дополнительные пошлины на китайские товары. Как заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге, власти Китая выступают категорически против введения дополнительных пошлин и примут все необходимые меры для надежной защиты своих законных интересов. Ранее президент США Дональд Трамп предупредил, что с 4 марта в отношении Пекина будут введены дополнительные пошлины в размере 10%.

«Давление, принуждение и угрозы — неверный подход к ведению дел с Китаем. Взаимное уважение является основой (для сотрудничества.— "Ъ")»,— сказал Линь Цзянь на брифинге (цитата по AFP).

Во внешнеполитическом ведомстве предупредили, что подобные действия со стороны Вашингтона «серьезно повлияют на диалог» между двумя странами в вопросе борьбы с наркотиками.

27 февраля Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что с 4 марта вступят в силу новые пошлины в отношении Мексики, Канады и Китая. Пошлины на товары из Мексики и Канады должны составить 25%. Китай может столкнуться с повышением на 10%.

Подробнее о пошлинах США — в материале «Ъ» «В зеркальных пошлинах отражаются риски».

Анастасия Домбицкая