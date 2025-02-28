В 2024 году 10 ярославцев вернулись из украинского плена

В 2024 году из украинского плена вернулись 10 военнослужащих из Ярославской области. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин в ходе внеочередного заседания облдумы.

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«Благодаря усилиям федерального омбудсмена, министерства обороны и других государственных структур, в течение 2024 года из украинского плена были возвращены 10 жителей Ярославской области»,— сказал господин Бабуркин.

Всего в аппарат уполномоченного в прошлом году поступило 692 обращения от участников СВО и членов их семей. Треть из этих обращений — вопросы установления местонахождения участников СВО и освобождения из плена.

«На протяжении трех лет специальной военной операции тематика обращений менялась. Вспомните 2022 год — это вопросы призыва, мобилизации, подготовки, экипировки, отсрочек, освобождения и так дальше. Потом пошли вопросы, связанные уже с боевыми действиями. Выплаты, статусы. Вопросы о раненых, погибших воинов. Болезненные, чувствительные вещи. Причины многообразны. Приходится в каждом конкретном случае решать отдельно, но общая тема это взаимодействие разных институтов»,— пояснил господин Бабуркин.

Алла Чижова