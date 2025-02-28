Удмуртия вошла в пилотный проект Росреестра по вовлечению недвижимости в оборот

Удмуртия стала 18-м регионом пилотного проекта Росреестра «Вовлечение объектов недвижимости в экономический оборот», соответствующее соглашение подписали Росреестр, ППК «Роскадастр» и правительство республики, сообщает пресс-служба кабмина региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Суть проекта — создать в регионе полный и точный реестр недвижимости, выявить земельные участки и территории, пригодные к вовлечению в оборот, установить правообладателей ранее зарегистрированных объектов. Значимые данные о земле и недвижимости добавят в общедоступную цифровую платформу «Национальная система пространственных данных» (НСПД).

«Совершенно очевидно, что на территории республики есть объекты недвижимости, которые не поставлены на государственный кадастровый учет. С одной стороны, они не участвуют в хозяйственном обороте и исключены из налогооблагаемой базы, а с другой, права граждан на них не оформлены и не защищены», — рассказала руководитель Росреестра Татьяна Громова.

Полнота Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) среди прочего обеспечивает защиту прав собственников при реализации инвестиционных проектов и влияет на экономическую и социальную политику в регионе. По словам председателя правительства Удмуртии Романа Ефимова, соглашение позволит увидеть реальную картину по потенциальному использованию территорий.

За последние три года в Удмуртии уже доля незарегистрированных объектов недвижимости снизилась с 611 тыс. (32,2%) в 2021 году до 326 тыс. (18,4%) в 2024 году, добавила руководитель регионального Росреестра Фарида Зворыгина. Реализация проекта начнется с Ижевска.