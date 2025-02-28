На переездах Горьковской магистрали выявили 12 нарушений ПДД в январе

В январе 2025 года на переездах Горьковской железной дороги выявили 12 нарушений правил дорожного движения (ПДД). Как сообщили в пресс-службе ГЖД, это на 20% меньше в сравнении с январем предыдущего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Столкновений автомобилей с поездами за прошедший месяц не произошло. Совместно с транспортной полицией работники ГЖД провели более 160 рейдов по выявлению нарушителей и напомнили правила пересечения переездов свыше 20 тыс. автомобилистам.

Как писал «Ъ-Приволжье», за 2024 год в ДТП на Горьковской железной дороге пострадали 20 человек.

Галина Шамберина