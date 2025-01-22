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Аварийность на переездах ГЖД выросла на треть в 2024 году

По итогам 2024 года на переездах Горьковской железной дороги (ГЖД, филиал ОАО «РЖД») случилось 18 ДТП с 20-ю пострадавшими, сообщили в пресс-службе магистрали. Годом ранее произошло 14 столкновений автомобилей с поездами, травмы получили восемь человек.

Для предотвращения ДТП железнодорожники проводят разъяснительные беседы с водителями, следят за состоянием переездов, ремонтируют их и оснащают дополнительными системами безопасности.

В прошлом году на переездах ГЖД было зафиксировано 258 нарушений правил дорожного движения. За год их количество снизилось более чем в два раза (в 2023 году было 537 случаев).

Елена Ковалева

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