В Ярославской области продлили сроки продажи гостиниц

В Ярославской области во второй раз продлены сроки продажи гостиниц в Угличе и Ростове. Соответствующие изменения отражены на площадке «Российского аукционного дома».

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Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Гостиница в Угличе

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что область продает две гостиницы, которые ранее были переданы в управление сети «Азимут». Один раз торги не состоялись из-за отсутствия желающих, тогда объекты выставили на продажу посредством публичного предложения.

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Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Гостиница в Ростове

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Нижний порог стоимости гостиницы в Ростове установлен в 406 млн руб., а в Угличе — в 476 млн руб. Изначально победителей торгов планировали определить 21 февраля, потом срок был продлен дважды: сначала до 19 марта, а потом до 10 апреля. Поэтому вместо подведения итогов торгов, гостиницы будут продаваться еще больше месяца.

Алла Чижова