В Ростовской области с 1 марта на семи автобусных маршрутах подорожает проезд

С 1 марта в Ростовской области подорожает проезд на семи межмуниципальных автобусных маршрутах. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства развития платёжных систем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Новые тарифы коснутся маршрутов: № 222 Гуково — поселок Углеродский (стоимость проезда составит 155 руб.); № 246 Гуково — Зверево (100 руб.); № 258 Зверево — Лихая (120 руб.); № 261 Русско-Прохоровский — Красный Сулин (210 руб.); № 262 Зверево — Шахты (240 руб.); № 307/1 Каменск-Шахтинский — Донецк (180 руб.); № 247 посёлок шахты Гуковская — Зверево (120 руб.).

В феврале в регионе тарифы изменились почти на 20 межмуниципальных автобусных маршрутах, включая направления Самарское — Павловка (через Азов), Самарское — Ново-Николаевка и Белая Калитва — Новочеркасск.

Тат Гаспарян