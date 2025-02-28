В Тамбове не состоялся аукцион на капремонт колледжа за 107 млн рублей

Аукцион на капитальный ремонт Колледжа техники и технологии наземного транспорта имени М.С. Солнцева в Тамбове не состоялся. Комиссия приняла такое решение в связи с получением только одной заявки — от местного ООО «Бонумстрой» Сергея Вербицкого. О заключении договора с компанией не сообщается. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Начальная цена договора составляла 106,6 млн руб. Подрядчику предстояло обновить кровлю и фасад здания, лестницы, полы, потолки и окна на всех трех этажах, инженерные сети.

Работы требовалось выполнить в четыре этапа с даты заключения договора до 15 декабря 2025 года. Гарантия на них должна была составить пять лет.

Летом прошлого года в правительстве Тамбовской области сообщали о планах открыть на базе этого колледжа образовательно-производственный кластер «Транспорт». Уточнялось, что Минпросвещения РФ направит на эти цели грант в размере 100 млн руб.

Алина Морозова