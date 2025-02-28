В отношении пензенца возбудили дело за покушение на дачу взятки полицейскому

Бессоновский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области возбудил уголовное дело о покушении на дачу взятки сотруднику полиции (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ) в отношении 42-летнего жителя Лунинского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Как выяснилось, 20 февраля текущего года фигурант пытался передать 11 тыс. руб. в качестве взятки врио начальника межмуниципального отдела МВД России «Лунинский» в рабочем поселке Лунино за непривлечение к административной ответственности по статье о появлении в общественных местах в состоянии опьянения. Полицейский от денег отказался.

Фигурант признал свою вину. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, занимаются закреплением доказательственной базы.

Павел Фролов