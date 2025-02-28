Свердловчанина будут судить за реабилитацию нацизма

Свердловский областной суд рассмотрит уголовное дело 20-летнего жителя Свердловской области, который обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная публично, с использованием интернета), сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как считает следствие, в мае и августе 2023 года на тот момент еще несовершеннолетний обвиняемый выложил в публичном сообществе одной из социальных сетей комментарии и изображения, в которых оправдывались идеология фашизма и нацизма и преступления немецких нацистов в годы Второй мировой войны. Кроме того, в публикациях отрицались факты, установленные приговором Международного военного трибунала.

Напомним, в ноябре полиция Нижнего Тагила направила в прокуратуру материалы для принятия решения и составления административных протоколов по ст.20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) в отношении 11 участников инцидента, произошедшего в Burger King.

Ирина Пичурина