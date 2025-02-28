Самолет Росгидромета начнет работать в Ставропольском крае 25 марта
В Ставропольском крае с 25 марта и до апреля будет работать самолет Росгидромета. Его задача искусственно провоцировать осадки для сельхозугодий, рассказал министр сельского хозяйства края Сергей Измалков.
Фото: Росгидромет
«С коллегами из Росгидромета мы определили именно этот временной период как наиболее оптимальный для осуществления выпадения осадков. Рассчитываем, что вот этот нестандартный подход поможет нам решить вопрос по засухе в весенний период»,— пояснил министр.
Ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил принять меры для снижения рисков засухи, которую синоптики обещали в конце весны.