Создана Корпорация развития Челябинской области для работы с инвесторами

Управляющая компания парка индустриальных инноваций «Малая Сосновка» преобразована в АО «Корпорация развития Челябинской области». Организация в новом статусе станет единой площадкой для работы с инвесторами, а также будет создавать инфраструктуру и привлекать резидентов в особую экономическую зону в Красноармейском районе, сообщает пресс-служба министерства экономического развития Челябинской области.

В новом качестве компания также продолжит развивать инфраструктуру «Малой Сосновки» и привлекать в парк новых резидентов. Сегодня на площадке реализуется шесть проектов, где будут созданы порядка 300 рабочих мест.

Корпорация развития Челябинской области получит функционал «единого окна» по работе с инвесторами, который сейчас выполняет региональный центр «Мой бизнес».

«По итогам всех преобразований АО “Корпорация развития Челябинской области” станет ключевым институтом развития инвестиционной деятельности на Южном Урале», — сообщает минэкономразвития региона.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в январе этого года Минэкономразвити РФ вынес проект создания особой экономической зоны в Челябинской области на публичное обсуждение. На создание инфраструктуры из бюджета региона планируют направить 3,5 млрд руб., объем инвестиций потенциальных резидентов превысит 20 млрд руб. Известно о пяти потенциальных проектах, четыре из которых намерен реализовать ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод». Флагманским станет «Завод роботизированных систем».