Краснодарец погиб в ДТП со снегоуборщиком на Ростовском шоссе

Утром в пятницу, 28 февраля, в Краснодаре произошло ДТП с летальным исходом. Около 4:00 на Ростовском шоссе отечественный автомобиль столкнулся с комбинированной дорожной машиной, передает пресс-служба городского УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

По данным полиции, 46-летний местный житель, управляя автомобилем марки «ВАЗ-2104», двигался по Ростовскому шоссе со стороны улицы Пригородной в сторону улицы имени Ягодина. Водитель не выдержал боковой интервал и столкнулся со снегоуборщиком, припаркованным на обочине. У спецтехники были включены проблесковые маячки.

В результате аварии водитель легкового автомобиля погиб. По факту случившегося правоохранители проводят проверку.

Вячеслав Рыжков