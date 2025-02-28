За сутки ВСУ ударили по Белгородской области 113 боеприпасами

За прошедшие сутки ВСУ ударили по Белгородской области как минимум 113 различными боеприпасами, в том числе с беспилотников. Такие данные приводит губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Один человек ранен, несколько зданий получили повреждения.

В Белгородском районе по поселкам Малиновка и Майский, селам Красный Хутор, Никольское, Отрадное, Репное, Толоконное, Чайки и Ясные Зори выпустили девять боеприпасов в ходе двух обстрелов, установлены атаки 13 дронов, девять из которых сбила система ПВО.

В Валуйском округе по селам Долгое, Кукуевка и Новопетровка, а также хутору Нижние Мельницы ВСУ выпустили восемь БПЛА, шесть из них подавлены.

В Волоконовском районе села Борисовка, Тишанка и Коновалово были обстреляны трижды, по ним выпустили 18 боеприпасов. Также эти населенные пункты атаковали шесть БПЛА. В результате обстрела села Тишанка ранен мирный житель. В селе Тишанка оказались поврежденными два частных дома и линия электропередачи, в селе Коновалово — частный дом и надворная постройка, в селе Борисовка — автомобиль.

В Грайворонском округе поселки Горьковский, села Безымено, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая, Пороз и Сподарюшино обстреляли дважды, по ним выпустили восемь боеприпасов. Также эти населенные пункты подверглись атакам восьми дронов.

В Корочанском районе село Казанка атаковал беспилотник.

В Краснояружском районе села Вязовое, Графовка, Демидовка, Поповка и Теребрено были четыре раза обстреляны со стороны Украины, по ним выпустили 15 боеприпасов. Также эти населенные пункты атакованы пятью беспилотниками, один из которых был сбит.

В Новооскольском муниципальном округе хутор Белый Колодезь подвергся атаке одного БПЛА.

В Ракитянском районе по поселку Ракитное ударили два БПЛА.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, поселку Красное, селам Вознесеновка, Муром и Новая Таволжанка выпустили 17 боеприпасов в ходе трех обстрелов, также ВСУ нанесли по ним удары 15 дронами, 13 из них были подавлены и сбиты. В селе Новая Таволжанка повреждения зафиксированы в трех частных домах.

В Яковлевском округе село Казацкое атаковал БПЛА.

Вчера Вячеслав Гладков сообщал, что вооруженные силы Украины за сутки ударили по Белгородской области с помощью как минимум 35 боеприпасов и 77 БПЛА. В результате один мирный житель погиб и один был ранен. Разрушения получили два частных домовладения и квартира в МКД, а также — восемь транспортных средств.

Подробнее о том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Мария Старикова