Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 28 февраля

08:14. Отбой ракетной опасности в Курской области — оперштаб.

08:11. Ракетная опасность в Курской области — оперштаб.

07:10. Минобороны: в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата: восемь БПЛА — над территорией Орловской области, семь БПЛА — над территорией Курской области, четыре БПЛА — над территорией Брянской области, один БПЛА — над территорией Смоленской области и два БПЛА — над территорией Краснодарского края.

04:59. Отбой опасности атаки БПЛА в Курской области — оперштаб.

03:03. Курская область: опасность атаки БПЛА — оперштаб.

00:12. 27 февраля поздно вечером врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в деревне Лобановка Кореневского района Курской области FPV-дрон ударил по жилому дому. Из-за атаки в нем начался пожар, огонь перекинулся на соседний дом. Пострадавших нет.