Финансирование дорожной разметки Ижевска увеличат в 1,5 раза

Финансирование на дорожную разметку в Ижевске увеличат в 1,5 раз, до 79,5 млн руб. в 2025 году, заявил глава города Дмитрий Чистяков в ходе прямой линии на ГТРК «Удмуртия», пишет пресс-служба муниципалитета. На обновленные участки дорог будут наносить больше долговечной разметки из термопластика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Администрации Ижевска Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

Срок эксплуатации разметки из термопластика выше, чем у дорожной краски. Ее нанесут на отремонтированные за последние два года автомагистрали, обновленные участки дорог в Ижевске. Кроме того, планируется обновить велоразметку.