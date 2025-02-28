В центре Сургута ограничат движение 2 марта для празднования Масленицы

Для массовых гуляний на Масленицу 2 марта в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) ограничат движение транспорта на участке от перекрестка ул. Университетской и пр. Ленина до пр. Ленина, 1, сообщили в администрации города. Въезд будет закрыт с 12:00 до 15:30.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Празднование пройдет на двух площадках. На Центральной площади города пройдут конкурсы, концерт творческих коллективов города, торговая и ремесленная ярмарки, игры и спортивные мероприятия, а также катания на оленьих и собачьих упряжках, традиционное сжигание чучела Масленицы. На входе на площадь будут работать металлодетекторы.

С 12:00 до 16:00 в Городском парке культуры и отдыха на проспекте Набережный также состоятся концерт, театрализованная игровая программа, розыгрыши призов и прочее.

Ирина Пичурина