В Башкирии могут запретить усыновлять детей в страны с разрешенной сменой пола

В марте депутаты Курултая Башкирии рассмотрят в первом чтении законопроект, запрещающий усыновлять детей гражданам и постоянно проживающим людям в странах, где разрешена смена пола. Им запретят также становиться опекунами и попечителями детей из республики, сообщает пресс-служба регионального парламента. Изменения предлагается внести в Семейный кодекс Башкирии.

Председатель Курултая Константин Толкачев объяснил позицию парламента заботой о безопасности и соблюдении прав детей.

«Передавая ребенка в приемную семью, мы хотим быть уверены, что он будет расти в здоровой, гармоничной среде,— заявил спикер. — Гендерные эксперименты, разрешенные на государственном уровне, могут плохо сказаться на психоэмоциональном состоянии ребенка и повлиять на его самоидентичность. Дети должны расти в гармонии с традиционными семейными ценностями, это обязательное условие их благополучного развития».

Майя Иванова