В Перми начался ремонт офиса парка Горького

В Перми начались ремонтные работы исторического здания на ул. Сибирской, 49, в котором находится офис парка им. Горького, сообщает ИА «Текст» со ссылкой на администрацию парка. Здание на ул. Сибирской, 49, является объектом культурного наследия «Доходный дом С.М. Алексеева». В нем ведется ремонт кровли, а также запланированы ремонтные работы внутри помещения. В перспективе здание будет украшено архитектурной подсветкой, уточнили в парке им. Горького.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Усадьба была построена в конце XIX — начале XX века и принадлежала пермскому мещанину Сафрону Михайловичу Алексееву. На участке кроме двухэтажного деревянного дома располагались кузницы. Здания усадьбы муниципализировали в 1918 году. В этом доме, по некоторым данным, жили Константин Мицкевич (Якуб Колас) — народный поэт Белоруссии, вице-президент Академии наук БССР, и Семен Клименко, революционер, член Губернского совета народного хозяйства, принимавший участие в восстановлении уральских металлургических заводов. С 1994 года в здании располагается офис парка им. Горького.

О планах восстановления здания по ул. Сибирской, 49, стало известно в 2024 году, когда проектная документация по сохранению памятника архитектуры получила положительное заключение историко-культурной экспертизы. По сведениям онлайн-справочника 2ГИС, в здании, помимо администрации парка Горького, находятся представительство всесезонного курорта «Губаха», ассоциация скверов и парков «Сибирская застава», караоке, языковой центр и маникюрный кабинет.