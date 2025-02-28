Минобороны: над регионами Черноземья за ночь сбито 15 украинских дронов

В течение прошедшей ночи с 27 на 28 февраля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 22 украинских дрона, сообщили в Минобороны РФ. 15 из них было сбито над регионами Черноземья: восемь беспилотников над Орловской областью и семь — Курской.

Кроме того, еще четыре дрона уничтожено над территорией Брянской области, один — над Смоленской и два — над Краснодарским краем.

О последствиях на земле не сообщалось.

Ночью, по данным оперштаба Курской области, опасность удара БПЛА также объявлялась в Курской области.

Подробнее о том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Мария Старикова