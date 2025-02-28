Сочи возглавил топ направлений для отдыха на природе

В феврале Сочи занял первое место в рейтинге популярных направлений для отдыха на природе. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, курорт собрал 10% бронирований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

В городе путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,3 тыс. руб.

Второе место разделили Москва и Санкт-Петербург. Столицы собрали по 8% февральских бронирований. Средняя продолжительность поездки в Москву — две ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,1 тыс. руб.

В Санкт-Петербурге путешественники бронируют номера в среднем на три ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,5 тыс. руб.

Топ-3 направлений для отдыха на природе замыкает Красная Поляна. Горнолыжный курорт собрал 4% бронирований. Путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 8,5 тыс. руб.

Мария Удовик