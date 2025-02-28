Девять автомобилей столкнулись на трассе Уфа — Оренбург

В Башкирии на 158 км трассы Р-240 произошло массовое ДТП, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону. Вблизи деревни Рамадановка в Мелеузовском районе столкнулись девять автомобилей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

При инциденте никто не погиб. По предварительным данным, травмированы два человека, им оказана первая помощь. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причину произошедшего. На месте ДТП организовано реверсивное движение по одной полосе.

В управлении МЧС по региону отмечают, что на автодороге сильный туман. В настоящее время из-за неблагоприятной погоды на участке с 146 км (населенный пункт Новая Васильевка) по 170 км (Салават) действует временное ограничение движения для всех видов транспортных средств.

Наталья Балыкова