В Перми фабрика обуви назовет коллекцию ботинок в честь прикамских рек

Пермский производитель спортивной обуви и туристского инвентаря ООО «Трек» назовет новую коллекцию ботинок в честь прикамских рек. Об этом сообщает пресс-служба минтуризма Пермского края. В 2025 году первая модель, сшитая на производстве, носит название «Сылва». Определены имена и для следующих моделей: Вурлам, Сизер, Кондас, Ошва, Тулва.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: пресс-служба Министерства туризма Пермского края

фото: пресс-служба Министерства туризма Пермского края



В компании пояснили, что маркетинговое решение связано с большим количеством водных ресурсов на территории региона. «Следующим шагом станет расширение обувного ассортимента, мы добавим треккинговые носки, сушилки для обуви, обувную косметику и аксессуары», - подчеркнули в организации.

Фабрика «Трек» входит в холдинг «А.В.Т.-Спорт» пермского предпринимателя Алексея Тарасенко. Предприятие специализируется на производстве туристской и спортивной обуви, включая фигурные коньки, лыжные ботинки, ледянки и тюбинги.